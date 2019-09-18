10 Октября 2020
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Политика Курганская область
Курган правительство Курганской области (2014) | Фото: Накануне.RU

"Кто-то хочет остаться?" Шумков сразу после своей инаугурации распустил правительство Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сразу после своей инаугурации распустил правительство региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас все члены "старого" правительства будут работать с приставкой и.о..

Обращаясь к коллегам, Шумков поблагодарил их за 11 месяцев работы.

"Кто-то хочет остаться?", - пошутил Шумков.

Он отметил, что с большинством членов правительства продолжит работать и дальше.

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"Кто-то хочет остаться?" Шумков сразу после своей инаугурации распустил правительство Курганской области

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Теги: правительство Курганской области, Вадим Шумков, Курган



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