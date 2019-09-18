10 Октября 2020
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Политика В России
Задержание Павла Устинова (2019) | Фото: youtube.com

В Кремле "приняли к сведению" общественный резонанс, вызванный делом Устинова

В Кремле знают об общественных акциях в поддержку Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле принимают к сведению общественный резонанс, вызванный этим делом.

Но ни президент России, ни его администрация не могут оказывать влияния на суд, заявил он.

"Единственное законное действие, которое имело место, - это то, что была апелляция. Была апелляция, и давайте дождемся с вами итогов рассмотрения апелляции", - цитирует Пескова RT.

Ранее в "Единой России" обратили внимание на приговор актеру Павлу Устинову, которому дали 3,5 года колонии за якобы нападение на полицейского на митинге в Москве.

"Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов, – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать", – написал в "Инстаграме" "генсек" партии власти Андрей Турчак.

Теперь, как отмечают политологи, у Устинова резко улучшились судебные перспективы – скорее всего, его отпустят. А крайним в этой истории останется не только силовая корпорация, но и мэрия Сергея Собянина, потому что "федеральная власть не может ошибаться".

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В Кремле "приняли к сведению" общественный резонанс, вызванный делом Устинова

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Теги: дмитрий песков, павел устинов



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