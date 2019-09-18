"Били и заставляли отжиматься": суд отправил в колонию экс-полицейских из Нижнего Тагила, пытавших человека в отделе

В Нижнем Тагиле вынесли приговор троим бывшим полицейским. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в начале октября 2018 года оперативники, стремясь уменьшить число нераскрытых преступлений на подведомственной территории, принуждали 34-летнего жителя города сознаться в каком-либо деянии.

Как было установлено расследованием, силовики били мужчину руками и ногами, надевали ему на голову полимерные пакеты, заковывали наручниками и заставляли отжиматься и приседать. Кроме этого, против воли потерпевшего его незаконно удерживали в отделе полиции.

Суд назначил теперь уже бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на срок от 4,5 до 5 лет. Отбывать его они будут в исправительной колонии общего режима.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники, о которых идет речь, еще в декабре 2018 года были уволены с позором из системы МВД и больше никогда не смогут в нее вернуться, чтобы продолжить службу.

"А трое их непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за некачественную работу с личным составом по профилактике нарушений законности", - добавил полковник Горелых.