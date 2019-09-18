10 Октября 2020
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Политика Пермский край
единая информационная система, компьютер (2016) | Фото: stroyka.uz

Реализацию нацпроектов в ПФО будут отслеживать с помощью программных продуктов

Замполпреда ПФО Алексей Кузьмицкий провел совещание об использовании программного обеспечения для оперативного отслеживания реализации нацпроектов. В совещании по видеоконференцсвязи участвовали представители Федерального казначейства и региональных органов власти, занимающихся осуществлением проектной деятельности. От Пермского края присутствовали министр финансов Елена Чугарина и заместитель директора аналитического департамента администрации губернатора Пермского края Елена Комлева.

Кузьмицкий отметил, что в 2019 году на нацпроекты в округе выделено почти 270 млрд рублей. "При этом в различных направлениях нацпроектов задействовано большое количество участников. Очевидно, что мониторинг и оперативный контроль за ходом их реализации невозможен без автоматизации процессов", - считает замполпреда.

На совещании также было отмечено, что сейчас Федеральное казначейство приступило к созданию экспериментального, с применением риск-ориентированного подхода, программного продукта с рабочим названием "Прослеживаемость достижения результатов национальных проектов", в рамках которого планируется интеграция ресурсов системы "Электронный бюджет" с другими системами. В работу включены четыре пилотных региона, в том числе и в ПФО – республика Мордовия и Самарская область.

Участники заседания представили доклады об автоматизации процесса мониторинга региональных проектов, обсудили существующие подходы к разработке информационных продуктов, а также дальнейшие шаги по их возможной унификации и интеграции.

В Пермском крае мониторинг проектов в настоящее время осуществляется в полуручном режиме – с помощью государственной интегрированной информационной системы (ГИИС) "Электронный бюджет". Пока такой мониторинг имеет ограниченные возможности. При отсутствии полноценных инструментов частично используются возможности региональной системы по управлению бюджетным процессом ("АЦК-Финансы"), системы управления госзакупками (РИС "Закупки") и системы управления проектами ("Электронный офис руководителя"). Выгруженная информация обрабатывается дополнительно. "Как и другие регионы, мы ожидаем расширения функционала ГИИС “Электронный бюджет” для организации полноценного мониторинга", – отметила Елена Комлева.

По итогам совещания принято решение на базе Самарской области организовать из регионов округа сбор и обобщение лучших практик в сфере информатизации процессов по мониторингу национальных проектов, а также подготовить предложения по их внедрению на федеральном уровне.

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Реализацию нацпроектов в ПФО будут отслеживать с помощью программных продуктов

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Теги: пфо, нацпроект, программное обеспечение



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