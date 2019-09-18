Под Челябинском суд отправил за решетку интернет-мошенника

В Копейске 42-летний мужчина приговорен судом к 5 годам и 8 месяцам в колонии строгого режима за мошенничество.

Зимой прошлого года злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже лодочного мотора стоимостью 50 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Нашелся покупатель из Амурской области. Путем уговоров мошенник заставил его перевести 18 тыс. руб. в качестве предоплаты за мотор.

Позже также через объявление в интернете мошенник продал жителю Магнитогорска майнинг-ферму за 70 тыс. руб.