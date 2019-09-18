В этом году более миллиона прикамцев пройдут медосмотр

Более одного миллиона жителей Пермского края пройдут в этом году медосмотр в рамках национального проекта "Здравоохранение". Это составляет 39% всего населения края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

За девять месяцев медосмотр прошли уже более 618 тыс. человек, что составляет 60% от запланированного объема. Такие данные были озвучены минздравом края на сегодняшнем заседании краевого правительства. Было отмечено, что пик прохождения диспансеризации приходится на осень.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что своевременные походы в поликлинику позволяют вовремя выявить заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические, которые остаются наиболее частой причиной смертности в Прикамье. Это, в свою очередь, позволяет вовремя принять меры по их лечению.

Для того, чтобы медосмотры стали более доступными и эффективными, с января 2019 г. в законодательстве расширили возрастные категории для прохождения профосмотров и диспансеризации, а также увеличили объема исследований.

"Теперь все жители с 18 лет раз в год, а не раз в два года, как было раньше, могут пройти профилактический осмотр. Диспансеризацию – раз в три года. Для тех, кто старше 40 лет, диспансеризация предусмотрена теперь ежегодно", – сообщил глава Прикамья.

В следующем году профосмотры и диспансеризацию должно пройти более 1,6 млн жителей края. Глава региона поручил минздраву принять меры, чтобы как можно больше жителей края их прошли

"В этом году нам существенно помогает то, что мы развернули кабинеты выявления онкопатологий. По следующему году нам нужно серьезно думать, учитывая, что есть дефицит по узким специалистам, а диспансеризация предполагает их глубокую задействованность", – подчеркнул Максим Решетников.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова напомнила, что с января 2019 г. работодатель по закону обязан освободить сотрудника для прохождения диспансеризации на один день раз в три года. Гражданам, получающим пенсию по выслуге лет, по старости, и предпенсионерам для подобного медосмотра положено два рабочих дня.

Особое внимание на заседание было уделено вопросу прохождения диспансеризации жителей отдаленных территорий и старшего поколения. Для них медосмотры проводят мобильные бригады с использованием передвижных медицинских комплексов и привлечением специалистов из Перми. Всего обследования проводят 24 мобильных ФАПа, передвижной маммограф. Также в учреждениях имеется 21 передвижная флюорографическая установка. В передвижных комплексах обследование прошли более 86 тыс. человек в прошлом году, за первое полугодие 2019 г. - 46 тыс. Пожилых людей из отдаленных территорий доставляют в больницы на специально выделенных для этих целей автомобилей. Таких машин в регионе 46. Благодаря этому с июля текущего года медпомощь была оказана 550 жителям региона.

Что касается профосмотров детей до года и до трех лет, еще с 2017 года выделены определенные дни и организовано рабочее время узких специалистов так, чтобы можно было обойти их не более чем за два часа. "Пилотом" стала 6-я детская поликлиника в Перми, сейчас проект практикуется в 16 детских поликлиниках крупных городов края.

Кроме того, губернатор поручил краевому Минздраву взять на особый контроль территории Пермского края, жители которых не проходят соответствующие медосмотры, и системно проработать вопрос с главами муниципалитетов.

Напомним, чтобы пройти медосмотр, можно обратиться в кабинет раннего выявления, а также в кабинет или отделение медицинской профилактики – для этого есть отдельная вкладка на портале k-vrachu.ru. Более того, в ближайшие две недели на сайте краевого Минздрава появится ссылка, по которой также можно будет записаться на медосмотр. Наряду с этим Максим Решетников поручил краевым Минздраву и Мининформразвития и связи проработать единую онлайн-систему, чтобы любой житель Прикамья, вбив свой адрес, сразу мог узнать, в какую поликлинику ему обращаться и по какому расписанию.