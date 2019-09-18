В Новосибирской области планируют повысить собираемость транспортного налога

В Новосибирской области будет изменен порядок распределения средств от сбора транспортного налога. Комитет по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания региона уже одобрил соответствующий законопроект.

В частности, документ предполагает передачу части средств от собранного транспортного налога в самостоятельное ведение муниципальных районов и городских округов в обмен на бюджетные субсидии для содержания дорожного комплекса. 45% будет поступать в бюджеты муниципальных районов, 20% - в бюджеты городских округов.

В минфине попросили принять закон сразу в двух чтениях на ближайшей сессии регионального парламента, чтобы он начал полноценно действовать уже с 2020 года. Как пишет Infox.ru, предполагается, что благодаря изменениям в законодательстве в области повысится уровень собираемости транспортного налога.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Новосибирск вошел в мировой рейтинг самых посещаемых туристами городов.