В Пермском крае возросло число проблемных объектов

В Пермском крае число проблемных домов увеличилось до 49. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя, это произошло в связи с изменениями федерального законодательства.

Критерии определения проблемного дома были изменены, из-за этого число проблемных объектов возросло не только в Прикамье, но и во многих других регионах России. В реестр проблемных домов теперь автоматически попадают дома, где были нарушены первоначальные сроки сдачи

"Ранее процедура отнесения объекта к проблемному носила заявительный характер. При этом объект можно было признать официально проблемным в случае, если его застройщик признан банкротом, если после шести месяцев задержки сроков сдачи дома в отчетных документах застройщика не зафиксированы вложения в строительство, если у дольщика нет действующего договора страхования жилья. Кроме того, до второго квартала 2019 года учет велся пообъектно. То есть в одном объекте могли быть учтены несколько домов (секций)", - пояснили в краевом минстрое.

В ведомстве также отметили, что изменения федерального закона значительно упрощает процедуру получения дольщиками от государства помощи, при условии, что их дом был признан проблемным.