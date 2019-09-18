Челябинскую область перед выходными накроют сильнейшие ливни и шквалистый ветер

На Южный Урал надвигается непогода.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, 19 и 20 сентября в регионе пройдут сильнейшие ливни, также ожидается сильный ветер до 28 метров в секунду.

Спасатели просят южноуральцев быть осторожными и без крайней необходимости не выходить при сильном ветре из дома.

Аналогичная погода в эти дни сохранится и на территории Курганской области. Там также ожидаются грозы и сильный ветер.