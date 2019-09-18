10 Октября 2020
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теплоход, катер, (2016) | Фото:

Соцсети: Глава МВД Удмуртии на служебном катере въехал в толпу отдыхающих

В МВД Удмуртии опровергли информацию о том, что министр внутренних дел республики на служебном катере въехал в толпу отдыхающих на берегу Камы.

В пресс-службе удмуртской полиции РИА Новости заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Сообщения об инциденте появились в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен полиции". Якобы министр Алексей Попов, отдыхая пьяным на базе отдыха МВД в деревне Ныргында, вылетел на служебном катере на берег и причинил одному из отдыхающих травмы.

Пост анонимный, отмечается, что информация поступила от действующего сотрудника. "Делу пытаются не дать огласки, и уже есть желающие готовые взять вину на себя", - говорится в сообщении.

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Соцсети: Глава МВД Удмуртии на служебном катере въехал в толпу отдыхающих

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Теги: глава мвд удмуртии, катер, алексей попов



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