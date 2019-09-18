10 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2004) | Фото: Накануне.ru

Раскольнический архиепископ назвал православных "орудием зла"

Руслан Процик, он же "архиепископ Ровенский и Острожский Иларион" из раскольнической "единой церкви", заявил, что православные христиане, твердо держащиеся канонической УПЦ, являются "орудием зла, направленного на уничтожение единства на Украине". Об этом сообщает сайт его епархии.
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В качестве примера он привел ситуацию вокруг Свято-Покровского храма в Рясниках Ровенской области, где раскольники уже несколько месяцев не могут отобрать храм у православных христиан. Он обвинил УПЦ в "многочисленных провокациях против объединения православных верующих", который, по его убеждению, должен состояться в расколе.

Позиция Процика хорошо иллюстрирует, что именно раскольники понимают под "объединением".

При этом Ровенская область является одной из тех, где они действуют наиболее агрессивно, отбирая храмы у Церкви и зачастую избивая верующих. Процик же и здесь обвинил Церковь в том, что она лжет, выдумывая избиения.

Недавно новый губернатор области Игорь Тимошенко издал распоряжение о том, чтобы православные и раскольники служили поочередно в Свято-Покровском храме Рясников. Верующие считают его действия незаконными и подали в суд.

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Раскольнический архиепископ назвал православных "орудием зла"

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Теги: Украина, церковь, раскол



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