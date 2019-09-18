Лебедев предложил отказаться от господдержки КМН и отдать деньги на выпуск комиксов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в одном из роликов на своем Youtube-канале заявил, что госсредства, которые расходуются на поддержку малочисленных народов севера стоило бы отправить на производство комиксов. Дизайнер пытался парировать министру культуры Владимиру Мединскому, но в результате ему пришлось извиняться, передает корреспондент Накануне.RU.

Мединский 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке заявил, что комиксы - "для тех, кто не умеет читать". Ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, министр назвал "убожеством". Лебедев встал на защиту комиксов, в выпуске своего блога он сказал, что должность министра культуры России занимает "безграмотный, некомпетентный, не образованный человек".

Министру, сказал Лебедев, "не удосужился даже немного посмотреть, что такое комиксы, почему это – величайший пласт культуры, почему его надо отдельно поддерживать вместо всяких бессмысленных вещей типа малочисленных народов севера и их этноса – они справятся прекрасно без госдотаций со своей культурой, как они танцевали в лесу с бубном, так и будут танцевать, для этого не надо выделять федеральный бюджет".

В сегодняшнем выпуске Артемий Лебедев извинился перед коренными народами севера за свои слова: "У меня нет претензий ни к каким народам, я всех люблю и никогда никого не обижаю. У меня к культуре малочисленных народов севера нет никаких претензий".

Лебедев уточнил, что КМН "просто пришлись к слову".

Напомним, ранее в одном из своих роликов Лебедев назвал Ноябрьск "жопой мира".