Тюменские коммунисты выступили против переименования моста Челюскинцев: "Власти нужны не герои, а потребители"

Идея переименовать мост Челюскинцев в Тюмени вызвала критику со стороны горожан и фракции КПРФ в областной думе. Депутат-коммунист Юрий Юхневич в разговоре с корреспондентом Накануне.RU сделал заявление относительно инициативы.

Напомним, что о планах сменить название стало известно в эти выходные в рамках фестиваля "Вечерний урбан", где молодым участникам мероприятия устроили "выборы" нового топонима.

"Иваны, не помнящие родства! Вот что я могу сказать об авторах идеи переименования моста Челюскинцев. О каком будущем нашего государства мы можем говорить, если славные страницы истории нашего государства пытаются предать забвению в угоду неким абстрактным понятиям?

Данная инициатива – есть не что иное, как проявление исторического лицемерия", – заявил народный избранник.

По его словам, власть хочет избавиться от советских топонимов по идеологическим и классовым причинам.

"С одной стороны власть не переставая говорит о патриотическом воспитании молодёжи, с другой – занимается выхолащиванием из сознания всего советского. Мы уже сталкивались с попытками переименования улиц Хохрякова и Коммунистической в Тюмени, которые не прошли. Теперь взялись за Челюскинцев. Казалось бы, их подвиг вообще лишён идеологической окраски, но сам факт, что исторически он относится к советскому периоду, уже вызывает отвращение у правящего класса, которому выгодно культивировать в сознании молодёжи мысль о том, что в Советском Союзе всё было плохо, – говорит Юхневич. – Нынешней власти не нужны герои, ей нужны потребители – шестерёнки в механизме набивания карманов чиновников и олигархов. Именно поэтому в качестве основных ценностей молодёжи прививаются культ наживы и разнузданной свободы".

В завершение депутат выразил уверенность, что инициатива не найдёт поддержки у большинства тюменцев: все привыкли уже называть этот мост – мостом Челюскинцев, и люди просто не примут нового названия.