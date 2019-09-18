Полковник-миллиардер из ФСБ начал сотрудничать со следствием

Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на источники, полковник ФСБ дает показания как о собственной роли в ряде преступлений, так и о роли своего старшего товарища Дмитрия Фролова.

После проверки фактов, изложенных экс-начальником банковского отдела, могут последовать новые аресты.

Напомним, уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае. Его обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

Сообщалось, что Черкалин годами "крышевал" банковскую сферу. СМИ опираются на данные пострадавших банкиров и утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".