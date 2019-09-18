10 Октября 2020
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Политика Северо-Западный ФО В России
(2019) | Фото: gov.spb.ru

Беглов вступил в должность и отправил в Совет Федерации Матвиенко

Сегодня избранный 8 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность и сделал первые политические заявления, передает корреспондент Накануне.RU.
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Церемония по традиции прошла в Мариинском дворце, в ходе нее Александр Беглов принес присягу и выступил с речью. На мероприятии присутствовали председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, почетные граждане Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

(2019)|Фото: gov.spb.ru

(2019)|Фото: gov.spb.ru

За несколько минут до начала церемонии, по словам Беглова, он подписал постановление, наделяющее Валентину Матвиенко полномочиями на работу в верхней палате парламента страны.

(2019)|Фото: gov.spb.ru

Матвиенко в ответном слове поблагодарила за доверие и, как сообщается, пообещали "соблазнять инвесторов для работы в Санкт-Петербурге".

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Беглов вступил в должность и отправил в Совет Федерации Матвиенко

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Теги: Александр Беглов, Валентина Матвиенко, инаугурация, Совет Федерации РФ



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