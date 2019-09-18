Свой пост покидает начальник главного управления соцзащиты населения Курганской области

В правительстве Курганской области - новые кадровые перестановки. Свой пост покидает начальник Главного управления социальной защиты населения региона Вера Демина, этот факт Накануне.RU подтвердили в ведомстве.

Демина работала в своей должности с зимы 2010 года.

На ее место назначили директора областного детско-юношенского центра Юлию Козлову.

Ожидается, что в скором времени также свой пост покинет замгубернатора по социальной политике Татьяна Менщикова. Ожидается, что на ее место придет глава Кетовского района Владимир Архипов.