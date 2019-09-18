10 Октября 2020
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Политика В России В бывшем СССР Северо-Кавказский ФО ДНР и ЛНР
(2006) | Фото: wgeo.ru

Пушилин прибыл в Северную Осетию

Глава ДНР Денис Пушилин прибыл во Владикавказ, где провел встречу с главой Республики Северная Осетия-Алания Вячеславом Битаровым. Об этом сообщается на сайте главы ДНР.

Битаров подчеркнул, что он хотел бы, чтобы отношения между республиками только крепли. Пушилин отметил, что многие осетины воевали на стороне Донбасса в борьбе за свободу региона. Один из них, Олег Мамиев, погиб 17 мая 2018 года на фронте под Ясиноватой. Ему установлен памятник в Донецке.

Вместе с Пушилиным в Северную Осетию также прибыли председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, глава фракции "Донецкая Республика" Валерий Скороходов и депутат Сергей Прокопенко.

Ожидается, что они посетят Беслан, где почтят память жертв трагических событий сентября 2004 года.

Визит в Северную Осетию примечателен тем, что глава ДНР ранее приезжал в Россию в основном в Крым. Приезды в Москву и Санкт-Петербург имели несколько иной статус и отчасти напоминали частные визиты.

На днях Северная Осетия будет отмечать сразу три даты: 245 лет вхождения в состав России, 95 лет автономии и 235 лет Владикавказу.

19 сентября Пушилин посетит Южную Осетию и проведет переговоры с президентом страны Анатолием Бибиловым. Южная Осетия также будет отмечать 20 сентября День республики.

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Пушилин прибыл в Северную Осетию

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Теги: ДНР, Денис Пушилин, Северная Осетия



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