10 Октября 2020
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Столкновение с полицией на митинге в Улан-Удэ (2019) | Фото: shraibikus.com

В Бурятии арестованный активист объявил сухую голодовку

В Бурятии активиста Александра Карнаухова задержали и назначили десять суток ареста. По данным "Байкал-дейли", Карнаухову вменяется повторное участие в несанкционированном митинге. В ночь с 10 на 11 сентября активист публично выступал на площади Советов, поддерживая Вячеслава Мархаева и критикуя власти.
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Карнаухов со своей стороны объявил сухую голодовку, поскольку силовики и так не дали ему позавтракать и принять лекарства.

Напомним, в столице Улан-Удэ после единого дня голосования разразился политический кризис. По официальным данным, победу с результатом 52% одержал врио главы города Игорь Шутенков. Однако сторонники Вячеслава Мархаева не признали итоги выборов, отмечая многочисленные нарушения в ходе голосования и подсчёта голосов.

На площади Советов начался многодневный народный сход, которые власти классифицировали как незаконный митинг. 15 сентября сторонники Мархаева провели санкционированный митинг в парке Юбилейный, который посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, ранее назвавший протесты "переломным моментом" в истории республики. Однако диалога не получилось – глава региона не стал отвечать на вопросы о нарушениях и о допустимости действий силовиков при разгоне активистов на площади Советов и покинул сцену.

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В Бурятии арестованный активист объявил сухую голодовку

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Теги: Бурятия, Улан-Удэ



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