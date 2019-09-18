10 Октября 2020
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к Telegram, заблокировал англоязычный форум по математике

Англоязычный математический форум Art of Problem Solving заблокирован операторами связи.

Первым о проблеме сообщил пользователь Facebook Сергей Маркелов. По его словам, попасть на сайт уже не могут абоненты "Билайна" и "МегаФона".

IP-адрес сайта artofproblemsolving.com занесен в реестр Роскомнадзора, где содержатся страницы с запрещенной информацией.

В качестве причины указано решение Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года о блокировке Telegram на территории России, пишет "Лента.ру".

Подобные ситуации с попытками РКН заблокировать мессенджер происходят не впервые. Ранее в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

Напомним, с 16 апреля прошлого года Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ФСБ ключи для дешифровки переписки российских пользователей. При этом попытки заблокировать Telegram в России пока не увенчались успехом - мессенджер с перебоями, но работает у большинства пользователей.

Ранее в Минкомсвязи признали, что полностью заблокировать Telegram не представляется возможным, так как у основателей мессенджера достаточно для этого ресурсов.

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Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к Telegram, заблокировал англоязычный форум по математике

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Telegram, Роскомнадзор, форум по математике



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