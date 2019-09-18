Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен скончался после тяжелой болезни

Сегодня утром не стало бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена. Об этом Накануне.RU сообщили в петербургском клубе.

Риксен выступал за "Зенит" в 2006-2009 годах. В составе команды он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. С 2013 года бывший футболист страдал боковым амиотрофическим склерозом.

Последнее время 43-летний Риксен находился в хосписе в Шотландии.

"Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста "сине-бело-голубых", - говорится в сообщении клуба.