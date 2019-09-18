10 Октября 2020
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Образование Курганская область
Вадим Шумков, Николай Цуканов, школа, Рычково (2019) | Фото:kurganobl.ru

Цуканов в Зауралье проверил школу, отремонтированную по поручению Путина, и подарил детям телевизор и мячи

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов приехал в Курган на торжественную церемонию инаугурации избранного губернатора Зауралья Вадима Шумкова. До начала мероприятия Цуканов съездил в Рычковскую школу в Белозесрком районе, которую отремонтировали по поручению президента Владимира Путина.

Из бюджета региона на капитальный ремонт школы выделили более 20 млн руб., рабочие поменяли все полы и двери, сделали ремонт в столовой, поставили новую водопроводную систему, канализацию, поменяли отопление.

Цуканов подарил школьникам новую плазменную панель, мячи и книги. Также полпред пообещал проработать вопрос о покупке в школу новой мебели.

Вадим Шумков, Николай Цуканов, школа, Рычково(2019)|Фото:kurganobl.ru

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Цуканов в Зауралье проверил школу, отремонтированную по поручению Путина, и подарил детям телевизор и мячи

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Теги: Рычково, школа, ремонт, Николай Цуканов, Белозерский район, Вадим Шумков, подарки



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