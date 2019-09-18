10 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
декоммунизация на Украине, улица Ленина, переименование (2016) | Фото:

Главный "декоммунизатор" Украины Вятрович уволен

Украинский Кабмин уволил директора института нацпамяти Владимира Вятровича, который возглавлял кампанию по стиранию исторической памяти народа в рамках "декоммунизации". Об этом он написал в Facebook, хотя официального заявления еще нет.
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На днях Вятрович похвалился тем, что за 5 лет в стране были переименованы тысяча городов и 52 тысячи улиц. В феврале 2018 года он объявил, что "декоммунизация" на Украине фактически завершена.

Увольнение Вятровича не связано с изменением русофобской политики Киева. Вчера стало известно, что в проекте госбюджета на 2020 год на финансирование Института нацпамяти предусмотрено 130 млн гривен. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году, и в пять раз больше, чем в 2017-м.

Кроме того, в июле Конституционный суд Украины признал конституционным закон о "декоммунизации", вынеся чисто идеологическое решение, что "по своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики – тождественными".

В конце июля депутат новой Рады Максим Бужанский назвал Институт нацпамяти одной из самых коррумпированных структур. Депутат Рады Ирина Верещук считает, что Вятрович лично способствовал обострению отношений с Польшей, раздувая пробандеровские и антипольские настроения.

Вятровичу запрещен въезд на территорию Польши.

Также интересно, что на прошедших выборах в Раду он шел по спискам партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", но был на 25-м месте, а прошли только 23 человека.

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Главный "декоммунизатор" Украины Вятрович уволен

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Теги: Украина, Владимир Вятрович, декоммунизация



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