На рынок "Таганский ряд" в Екатеринбурге нагрянули силовики: проверяют сведения о стрельбе

Полицейские проверяют информацию о стрельбе на екатеринбургском рынке "Таганский ряд". Однако пока она не находит подтверждения.

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Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о возможном происшествии со стрельбой и ранением человека поступило в отдел полиции №10, на чьей территории располагается данный объект.

"Сыщики оперативно прибыли на предполагаемое место происшествия и проверяют достоверность сведений. Если данные о стрельбе и ранении человека подтвердятся, дополнительно проинформирую общественность с принятыми мерами реагирования. Но на момент выхода публикации на рынке "Таганский ряд" работающие там предприниматели не подтвердили факт вышеназванного ЧП. Кроме того, если бы человека ранили, "скорая помощь" подтвердила бы это, но в медучреждение также никто не обращался, по крайней мере, на эту минуту", - заявил полковник Горелых.

Проверка продолжается.

Как сообщало Накануне.RU, в июле свердловские полицейские проверили всех нелегалов области. Рейды проводились в том числе и на рынке "Таганский ряд".