ЛУКОЙЛ пожаловался на "кумовство" и приревновал конкурентов к государству

Старший вице-президент по добыче нефти и газа компании ЛУКОЙЛ Азат Шамсуаров на пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума пожаловался на неравенство и нарушение конкуренции между частными нефтяными компаниями и государственными.

"Мы за всю историю существования ни разу не просили деньги у государства, ни одного цента и показываем результаты", – начал подводить к теме Шамсуаров и обозначил проблему. – Мы хотели бы быть равными игроками рынка, чтобы не было избирательного подхода, только так будет конкуренция, хотим равное отношение законодательной власти и надзорных органов. Нельзя делить: частная компания или нет. Мы платим больше налогов, но почему же присутствует избирательный подход. Как только повышается нагрузка, снижается инвестиционная активность, а это бьет по подрядчикам".

Также топ-менеджер посетовал на бюрократию.

"У нас есть проблемы связанные с регуляторной тематикой. Мы сегодня готовы, можем и умеем проектировать скважины в течении трех суток, но согласовываем проект (с органами власти, прим. ред.) три месяца", - рассказал он и раскритиковал налоговую политику.

"Действия, которые были направлены на стимулирование предприятий под грифом импортозамещения… Для нас как для потребителей ничего кроме роста стоимости не принесло, например трубы – стоимость выросла на 50-60%. Это что позиция? То изменения под грифом "налоговый маневр", то повышения ставки НДПИ, ничего к другому не приводит, как к повышению стоимости", - подытожил Шамсуаров.