10 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
новоселы, квартира, ключи (2019) | Фото: yanao.ru

Для решения жилищных проблем ямальцев изменят окружной бюджет

В бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа за 2019-21 г. будут внесены изменения: дополнительные средства власти намерены направить на социально-значимые расходы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, проект подготовил окружной департамент финансов.

"Губернатор Ямала определил приоритетные направления, работа по которым должна быть выполнена максимально ответственно и в обозначенные сроки. В связи с этим по ожидаемой оценке исполнения окружного бюджета за 2019 год мы подготовили изменения в закон об окружном бюджете. Учитывая повышение прогноза налоговых и неналоговых поступлений, ожидается значительное увеличение расходной части окружного бюджета. Прежде всего, речь идет о своевременной реализации мероприятий в рамках нацпроектов и финансовом обеспечении социально значимых расходов", - прокомментировала готовящиеся изменения замгубернатора, директор департамента Альбина Свинцова.

Наиболее значительный объем средств будет направлен на улучшение жилищных условий ямальцев. В частности, на переселение людей из непригодных домов, выплаты молодым семьям на покупку или строительство жилья, а также тем, кто выбыл из программы из-за достижения предельного возраста. Поручение помочь таким семьям глава региона дал в июле на заседании правительства автономного округа.

"Если люди действительно хотят участвовать в этой программе - если у них есть действующие ипотечные кредиты, они могут те средства по той же формуле, что и остальные молодые семьи, применить при решении своих жилищных проблем", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Напомним также, что ранее глава региона призвал усилить работу по ликвидации аварийного жилья. Планку по расселению повысят в четыре раза.

Также деньги пойдут на повышение зарплат бюджетникам - для того, чтобы довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума и обеспечить исполнение указов президента. Кроме того, дополнительные средства выделены на строительство автодорог, на оказание скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной эвакуации населения, приобретение медоборудования, благоустройство населенных пунктов и сохранение доступности коммунальных услуг для ямальцев.

В доходах и расходах окружного бюджета учтены дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета, полученные сверх утвержденных действующей редакцией закона.

Альбина Свинцова подчеркнула, что с учетом предлагаемых корректировок бюджет автономного округа сформирован без дефицита. Рассмотрят проект на завтрашнем заседании заксобрания Ямала.

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Для решения жилищных проблем ямальцев изменят окружной бюджет

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Теги: проект бюджета, жилье, финансирование, Дмитрий Артюхов



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