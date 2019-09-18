"Документы в мэрию поданы, идет согласование. Слоган митинга – "Пора услышать горожан!"", - добавили организаторы.

Инициаторы мероприятия – активисты общественной организации "Гражданский контроль", говорится в группе движения в соцсети. Митинг запланировал на конец сентября. Главное требование – отставка мэра.

В последние выходные сентября в Березниках пройдет митинг, участники которого потребуют отставки главы города Сергея Дьякова , передает корреспондент Накануне.RU .

Жители Березников выходят на митинг с требованием отставки мэра





