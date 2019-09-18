"Роскосмос" выяснил, откуда взялась дыра в "Союзе МС-09"

"Роскосмос" выяснил причины появления дыры в космическом корабле "Союз МС-09". Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Однако он добавил, что пока не раскроет информацию общественности, передает РИА Новости.

Отметим, ранее руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко заявлял, что взятые пробы с обшивки корабля изучаются. Роскосмос поделится результатами расследования, когда оно завершится.

Напомним, корабль "Союз МС-09"отправился на МКС в начале июня 2018 года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" доставил на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".