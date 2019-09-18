10 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок выпечка хлеб булочка булка (2014) | Фото:Накануне.RU

В Краснокамске покупатель "Пятерочки" поранила горло, съев купленную в этом магазине выпечку

Булочка "Малютка творожная", купленная в Краснокамске посетительницей "Пятерочки", привела к госпитализации покупательницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.
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Пострадавшая, съев выпечку, почувствовала скрежет на зубах и резкую боль в горле. Затем у нее появилась рвота с кровью. Диагноз медиков - "резаное ранение слизистой левого черпаловидного хряща". Из-за травмы потерпевшая долго питалась только жидкой пищей, и постоянно переживала по поводу здоровья, опасаясь риска травм внутренних органов. Из-за стресса у нее поднялось давление, и она вновь попала в больницу.

Вскоре в Краснокамский городской суд поступил иск к компании "Агроторг" о компенсации морального вреда и расходов на лечение. Взыскана компенсация морального вреда в 20 тыс. руб., 573 руб. продавец злополучной выпечки заплатит за лечение пострадавшей. Краевой суд оставил решение в силе.

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В Краснокамске покупатель "Пятерочки" поранила горло, съев купленную в этом магазине выпечку

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Теги: Пятерочка, Агроторг, булочка, малютка творожная, иск, компенсация вреда



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