Тюмень определилась чем займется, когда кончится нефть

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках нефтегазового форума, который проходит в столице региона, рассказал, чем займется регион, когда закончится нефть.

По прогнозам главы, у области, которая зависит от добычи углеводородов, есть еще 30 лет, на то, чтобы диверсифицировать экономику и перестроиться - слезть с нефтяной иглы. Главное направление, которое видит Моор – интеллектуальный капитал, передает корреспондент Накануне.RU.

"Помимо промышленной роли, мы ставим амбициозную задачу стать интеллектуальным центром – эта сфера будет сильным драйвером развития еще много лет", - подчеркнул губернатор и в качестве примера и первых шагов назвал формирование научно-образовательного центра – НОЦ, совместно с Югрой и Ямалом.

"Думаю что за этот период времени мы сможем серьезно продвинуться в науке и продавать не нефть, а технологии. Кто-то скажет, что это уже занято Америкой и Китаем, но если не двигаться, то ничего не получится", - добавил он.

При этом от доходов нефти и газа никто отказываться не будет, сырьевое направление будут развивать несмотря на предупреждения иностранных экспертов о смене тренда: нефтедобывающие страны начали избавляться от углеводородных активов.

"В Сибири живут люди прагматичные, мы не меняем вектор развития, после прочтения очередного прогноза про энергоносители и не стесняемся своих ресурсов и выжимания из них пользы", - парировал Моор. Сегодня ставка делается на технологии по добыче "трудной" нефти.