Порошенко обвинил в преследовании Гонтаревой инициатора уголовных дел против себя

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Порошенко, конфискация (2015) | Фото: Накануне.RU

Порошенко обвинил в преследовании Гонтаревой инициатора уголовных дел против себя

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что к преследованию экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой причастен юрист Андрей Портнов. Об этом он сказал на своем канале "Прямой".
Читайте также:

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Гонтаревой под Киевом, который полностью сгорел. Перед этим ее сбила машина, а машину ее невестки сожгли.

Обвинение Порошенко объясняется просто: именно по заявлениям Портнова против олигарха были заведены почти все уголовные дела, которых расследуется более десятка. Порошенко же сказал, что Портнов является заинтересованным лицом в деле "Приватбанка", "переполнен местью и реваншем и неоднократно угрожал Гонтаревой".

Интересно, что Гонтарева посетовала, что после поджога дома Порошенко даже не написал ей смс-сообщение.

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко посоветовал ей заглянуть на его страницы в сетях, где Порошенко посвящает ей целые посты "и пиарится на этом".

"А вообще занимательно, что внутри их преступной группировки пошел раздор. Таким образом, если словить одного, то он сдаст всех своих "друзей", - написал Онищенко, у которого давние счеты с Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, сама Гонтарева обвинила в охоте на себя олигарха Игоря Коломойского. Тот в ответ пообещал подать в суд.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко обвинил в преследовании Гонтаревой инициатора уголовных дел против себя

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Валерия Гонтарева, Петр Порошенко, Андрей Портнов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети