Порошенко обвинил в преследовании Гонтаревой инициатора уголовных дел против себя

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что к преследованию экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой причастен юрист Андрей Портнов. Об этом он сказал на своем канале "Прямой".

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Гонтаревой под Киевом, который полностью сгорел. Перед этим ее сбила машина, а машину ее невестки сожгли.

Обвинение Порошенко объясняется просто: именно по заявлениям Портнова против олигарха были заведены почти все уголовные дела, которых расследуется более десятка. Порошенко же сказал, что Портнов является заинтересованным лицом в деле "Приватбанка", "переполнен местью и реваншем и неоднократно угрожал Гонтаревой".

Интересно, что Гонтарева посетовала, что после поджога дома Порошенко даже не написал ей смс-сообщение.

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко посоветовал ей заглянуть на его страницы в сетях, где Порошенко посвящает ей целые посты "и пиарится на этом".

"А вообще занимательно, что внутри их преступной группировки пошел раздор. Таким образом, если словить одного, то он сдаст всех своих "друзей", - написал Онищенко, у которого давние счеты с Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, сама Гонтарева обвинила в охоте на себя олигарха Игоря Коломойского. Тот в ответ пообещал подать в суд.