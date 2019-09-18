10 Октября 2020
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Уральский разбойник, убийца и педофил получил пожизненное в колонии особого режима

Сегодня Свердловский областной суд огласил приговор по делу о серии разбойных нападений, убийстве пенсионерки, а также изнасиловании и убийстве ребенка в Каменске-Уральском. Преступник проведет оставшуюся жизнь за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, преступления были совершены в период с августа по сентябрь 2018 года: от рук злоумышленника пострадали пять человек, двое из которых были убиты, при этом большая часть преступлений была совершена в Челябинске.

Как установил суд, ранее судимый уроженец Курганской области нападал на реализаторов продовольственных товаров, наносил жертвам удары газовым ключом или молотком, после чего похищал выручку. Последний эпизод был совершен в Каменске-Уральском, куда разбойник прибыл, скрываясь от правоохранительных органов Челябинска.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

Там у одного из магазинов он познакомился с мужчиной, к которому они отправились домой, чтобы выпить. По версии следствия, в ходе застолья гость оглушил хозяина жилища, а когда тот потерял сознание, похитил 19 тысяч рублей. Перед уходом злоумышленник изнасиловал и утопил в ванной 10-летнюю девочку, которая была дочерью сожительницы его собутыльника.

Как отметили в суде, свою вину убийца признал полностью. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать срок уральцу предстоит в колонии особого режима.

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Уральский разбойник, убийца и педофил получил пожизненное в колонии особого режима

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Теги: убийца, девочка, суд, приговор



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