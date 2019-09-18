Крупнейший троллейбусный завод "Тролза" сократил более половины сотрудников

На крупнейшем производителе троллейбусов в России - саратовском заводе "Тролза" - за полгода уволены более 50% работников.

Как передает ТАСС, работников сократили из-за простоя предприятия в связи с нехваткой оборотных средств.

Сейчас в штате сотрудников числится 350 человек. В марте работников было более 800 человек.

"Тролза" перешел на особый режим работы с 14 марта после задержания гендиректора Ивана Котвицкого по подозрению в коррупции.

Ожидается, что режим простоя продлится на заводе, как минимум, до конца сентября.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в стране предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельс Саратовской области.

Котвицкого и его подчиненного подозревают в даче взятки в два миллиона рублей налоговому инспектору. Через посредников она предложила снизить сумму неуплаты налогов, выявленную в ходе проверки, с 90 миллионов до 40 миллионов рублей.

Руководитель предприятия, по данным следствия, передал налоговику два миллиона рублей в виде взятки через посредников, которые получили за свои услуги миллион рублей.