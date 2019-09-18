В Тобольске с 19 сентября стартует отопительный сезон

Глава Тобольска Максим Афанасьев сегодня подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 19 октября, передает корреспондент Накануне.RU.

О старте отопительного сезона мэр сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что на нормализацию отопления отведен период с 19 по 21 сентября. За это время тобольский филиал "СУЭНКО" и другие организации должны обеспечить расчетные температурный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения города. Потребителям следует обеспечить приемку теплоносителя.

В случае, если тепло в домах так и не появится, жильцам следует обратиться в свою управляющую компанию либо в комитет ЖКХ Тобольска.