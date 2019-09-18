10 Октября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
салехард правительство янао (2013) | Фото: Накануне.ru

Арктический регион Ямал вошел в число лидеров по управлению финансами

Арктический регион Уральского федерального округа - Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число лидеров по качеству управления региональными финансами за 2018 год.

Рейтинг субъектов РФ по этому показателю опубликовал Минфин России.

Согласно выводам федеральных экспертов, Ямало-Ненецкий автономный округ уверенно держит свои позиции – уже девятый год подряд регион оказывается в числе лидеров и подтверждает высшую степень качества финансового менеджмента.

Такие показатели из года в год удается удерживать всего двум из 85-ти субъектов РФ – ЯНАО и Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, в этом году Минфин, оценив профессиональную деятельность региональных финансистов, присвоил округу максимальное количество баллов в областях:

  • организации бюджетного процесса;
  • грамотного выстраивания межбюджетных отношений;
  • проведения взвешенной долговой политики;
  • повышения прозрачности управления государственными средствами;
  • учёта риск-ориентированного подхода в системе финансового контроля.

Напомним, недавно международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило с "BВB-" до "BBВ" долгосрочные рейтинги Ямала. Прогноз состояния рейтинга "стабильный". Аналитики агентства отмечают, что рейтинг Ямала обладает значительным потенциалом и может быть выше, но сейчас сдерживается уровнем суверенного рейтинга РФ. Автономный округ имеет максимально возможный для регионов страны рейтинг по международной шкале агентства. ЯНАО традиционно отличается сильными экономическими и бюджетными показателями.

Как сообщало Накануне.RU, реализация арктических проектов открывает для России большие перспективы в мировой торговле, а Ямало-Ненецкий автономный округ, согласно исследованию, добивается наибольших успехов в привлечении инвестиций в такие проекты. 72% инвестиций в российскую Арктику и 50% произведенной продукции арктических регионов, по данным на 2018 год, приходится на ЯНАО. Более того, Ямал является единственным регионом в Арктической зоне, где уже реализованы несколько крупнейших инфраструктурных проектов.

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Арктический регион Ямал вошел в число лидеров по управлению финансами

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Теги: управление финансами, Ямал



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