Арктический регион Ямал вошел в число лидеров по управлению финансами

Арктический регион Уральского федерального округа - Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число лидеров по качеству управления региональными финансами за 2018 год.

Рейтинг субъектов РФ по этому показателю опубликовал Минфин России.

Согласно выводам федеральных экспертов, Ямало-Ненецкий автономный округ уверенно держит свои позиции – уже девятый год подряд регион оказывается в числе лидеров и подтверждает высшую степень качества финансового менеджмента.

Такие показатели из года в год удается удерживать всего двум из 85-ти субъектов РФ – ЯНАО и Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, в этом году Минфин, оценив профессиональную деятельность региональных финансистов, присвоил округу максимальное количество баллов в областях:

организации бюджетного процесса;

грамотного выстраивания межбюджетных отношений;

проведения взвешенной долговой политики;

повышения прозрачности управления государственными средствами;

учёта риск-ориентированного подхода в системе финансового контроля.

Напомним, недавно международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило с "BВB-" до "BBВ" долгосрочные рейтинги Ямала. Прогноз состояния рейтинга "стабильный". Аналитики агентства отмечают, что рейтинг Ямала обладает значительным потенциалом и может быть выше, но сейчас сдерживается уровнем суверенного рейтинга РФ. Автономный округ имеет максимально возможный для регионов страны рейтинг по международной шкале агентства. ЯНАО традиционно отличается сильными экономическими и бюджетными показателями.

Как сообщало Накануне.RU, реализация арктических проектов открывает для России большие перспективы в мировой торговле, а Ямало-Ненецкий автономный округ, согласно исследованию, добивается наибольших успехов в привлечении инвестиций в такие проекты. 72% инвестиций в российскую Арктику и 50% произведенной продукции арктических регионов, по данным на 2018 год, приходится на ЯНАО. Более того, Ямал является единственным регионом в Арктической зоне, где уже реализованы несколько крупнейших инфраструктурных проектов.