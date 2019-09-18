ТЭЦ УВЗ начала подачу тепла в дома Дзержинского района Нижнего Тагила

Министерство энергетики РФ допустило теплоэлектроцентраль Уралвагонзавода к работе в отопительный период 2019-2020 гг. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, ТЭЦ начала подачу тепла в дома Дзержинского района Нижнего Тагила.

Индекс готовности жизненно важного для предприятия и всего района объекта составил 1, это 100-процентный показатель. Теплоэлектроцентраль УВЗ отапливает весь Дзержинский район, за исключением Северного поселка.

"Опасений за обеспечение горожан горячей водой и отоплением на предстоящий осенне-зимний отопительный период у нас нет, - сказал главный энергетик Уралвагонзавода Руслан Юсупов. - Все ремонты и подготовительные работы были проведены в запланированном объеме".