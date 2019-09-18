Украина планирует отказаться от трудовых книжек, дипломов и других документов

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что украинская власть скоро откажется от большей части бумажных документов. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, дипломы не нужны, так как есть реестр. По той же причине можно отказаться от трудовых книжек, автобиографий, копий паспортов.

Украинское правительство также планирует запретить подачу документов на прием на работу в бумажной форме, чтобы "прививать цифровую грамотность".

Если же расширить мысль Дубилета, то в принципе можно вообще оставить человека без каких-либо документов на руках, поскольку вся необходимая информация содержится в разных базах данных. Эта мысль прослеживается в посте 34-летнего Дубилета. Интересно, что после обучения в средней школе Днепропетровска он обучался преимущественно в западных структурах.

Отметим, что с 1 октября в украинских госорганах полностью запрещен бумажный документооборот. Новый премьер-министр страны Алексей Гончарук пообещал стране "тотальную цифровизацию", чтобы страна "быть полностью "в цифре", в смартфоне".