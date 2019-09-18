10 Октября 2020
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Рой Джонс (2015) | Фото: boxnews.b0xing.ru

ЧМ по боксу в Екатеринбурге посетят Эвандер Холифилд и Рой Джонс

К завершающей стадии чемпионата мира по боксу, который проходит в эти дни в Екатеринбурге, в столицу Урала съезжаются легенды мирового бокса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе турнира.
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Так, уже сегодня вечером в Екатеринбург пожалует Эвандер Холифилд. Американец не нуждается в представлении - он член Международного зала боксерской славы, а в свое время был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Завтра утром, 19 сентября, в Екатеринбург прибудет Роберто Карлос Дуран Саманьего - панамский боксер-профессионал, в прошлом чемпион мира в легкой, полусредней, первой средней и средней весовых категориях.

Наконец, в пятницу, 20 сентября, на Урал прилетит Рой Джонс-младший - бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории, экс-чемпион мира в средней, второй средней, полутяжелой, первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

ринг-герл бокс(2016)|Фото: Накануне.RU

Все они посетят решающие бои.

Напомним, чемпионат мира по боксу завершится 21 сентября. Все поединки, полуфиналы и финал пройдут на площадках "Екатеринбург-Экспо".

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге посетят Эвандер Холифилд и Рой Джонс

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Теги: Холифилд, Джонс, ЧМ, бокс, Екатеринбург



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