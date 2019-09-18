10 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Прикамье будут учить удмуртский и марийский языки

В Пермском крае с этого года началось изучение марийского и удмуртского языков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания.

Эти языки не изучались в регионе уже два года. Сейчас они введены в школах в качестве факультативов: марийский – в одной из школ Суксунском районе, удмуртский – в Куединском районе. Министерство образования Прикамья готово оказывать поддержку школам для включения этих языков в качестве дисциплин, сообщила исполняющая обязанности министра образования края Наталья Зверева.

Она выступила с докладом о развитии этнокультурного образования в Прикамье на заседании социального комитета краевого заксобрания.

Сегодня реализуется две образовательные модели: организации, в чьи программы включено изучение родного языка и организации – этнокультурные центры. Последняя модель существует в Бардымской гимназия, Архангельской СОШ Юсьвинского района, Большекочинской СОШ Кочевского района, Карьевской СОШ Ординского района.

Также было отмечено, что школьники проявляют интерес к изучению родного языка. Татарский и коми-пермяцкий языки в качестве экзаменов по окончанию девятого класса за последние два года успешно сдали 350 учеников.

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В Прикамье будут учить удмуртский и марийский языки

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Теги: удмуртский язык, марийский язык, родной язык



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