Чужой пример заразителен? В Тюмени преступник, угрожая шприцем, попытался ограбить офис микрозаймов

В Тюмени злоумышленник попытался ограбить офис микрозаймов, но ушел ни с чем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Около 20.00 17 сентября сотрудница офиса сообщила силовикам о попытке ограбления. Неизвестный, угрожал менеджеру шприцем, требовал отдать ему все деньги. В ответ менеджер начала кричать и звать на помощь. Налетчик поспешил ретироваться.

По составленной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы вскоре задержали предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело. За попытку грабежа подозреваемому грозит до четырех лет колонии.

Напомним, 17 сентября в Тюмени состоялось "более успешное" ограбление. Неизвестный, угрожая пистолетом, украл из офиса банка "Открытие" 1,2 млн руб.