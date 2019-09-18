Экс-глава Нацбанка Украины Гонтарева обвинила в охоте на себя Коломойского

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева уверена, что все происшествия, которые происходят с ней в последнее время, организованы олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли ее дом под Киевом, который полностью сгорел. Перед этим ее сбила машина, а машину ее невестки сожгли.

"У меня даже нет сомнений! Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала", - сказала Гонтарева.

Коломойский уже отреагировал на обвинения. Он заявил, что намерен судиться с Гонтаревой и его юристы уже занимаются предсудебной подготовкой. Судиться он планирует в украинских судах.