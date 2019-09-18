Москве велели раскрутить гайки: скандал с делом Устинова ударит по силовикам и Собянину

В "Единой России" обратили внимание на приговор актеру Павлу Устинову, которому дали 3,5 года колонии за якобы нападение на полицейского на митинге в Москве.

"Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов, – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать", – написал в "Инстаграме" "генсек" партии власти Андрей Турчак.

Партфункционер признал то, в чем, видимо, не разобрался суд, – "парень просто стоял у метро".

"В интернете размещено множество видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро, – отметил Турчак. – Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания", – добавил Турчак.

Теперь, как отмечают политологи, у Устинова резко улучшились судебные перспективы – скорее всего, его отпустят. А крайним в этой истории останется не только силовая корпорация, но и мэрия Сергея Собянина, потому что "федеральная власть не может ошибаться". Об этом Накануне.RU заявил политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

"Если уж даже господин Турчак занял подобную позицию, то вероятность существенных улучшений для Устинова весьма и весьма высока, потому что Турчака вряд ли можно отнести к "умеренной партии" в российской элите. И именно возможными изменениями ситуации в пользу Устинова и объясняется сейчас такой разворот информационных акцентов против Собянина. Потому что ясно, что в этой ситуации, как и в случае с делом Голунова, проигравшей стороной станет силовая корпорация – не Собянин, никто из региональных властей, в том числе и московских", – отметил эксперт.

По его словам, это явный проигрыш идеологов силового режима на федеральном уровне. "Но поскольку они заняли такую позицию, что проигрывать они не могут, то необходимо как-то им оттрактовать эту возможную уступку общественному мнению как не свой проигрыш, а проигрыш "еще кого-то". Ну, пусть это будет Собянин, раз уже его мэрия изначально виновата, что все так получилось с неудачным администрированием. Его виноватым и назначат. Хотя причем здесь Собянин – он не имеет никакого влияния на суды по этому процессу", – считает политолог.

Телеграм-канал "Нижегородский олень" пишет, что удар по Собянину несомненно последует. "Оппоненты из других башен Кремля, продолжая оказывать давление, планируют лишить Собянина и отвоеванной ранее "московской автономии", забрав из-под его влияния московских силовиков и Мосгорсуд. К слову, неожиданное для многих появление в этом кейсе "жахнувшего всех" Турчака здесь тоже неслучайно – он вошел во вкус и теперь планирует жахнуть и Собянина, отобрав у него московское отделение "Единой России".

Про лицемерие партбонз пишет в своем телеграм-канале политик, депутат владимирской облдумы Максим Шевченко. "Смешно наблюдать, как пропагандистская машина власти ринулась лить лицемерные слезы и фальшиво охать по поводу приговора Павлу Устинову", – пишет он.

Максим Шевченко не исключает, что "вопли и стоны про Устинова в Москве" – отвлечение внимания от происходящего в Бурятии, где полное фиаско власти в национальном вопросе и неспособность хотя бы минимально соблюдать приличия в "диалоге с обществом" поставили республику на грань народного восстания. "Поговорим о судьях и silovikah в Москве, лишь бы не о протестах и шамане в Улан-Удэ", – предполагает Шевченко.

На этом фоне стало известно, что суд постановил вернуть дело другого участника акций протеста Айдара Губайдулина в прокуратуру. Его обвиняют в покушении на применение насилия к представителю власти. По версии следствия, во время акции 27 июля он бросил в сторону силовиков пластиковую бутылку, но ни в кого не попал. Участника акции освобождают в зале суда.