Генерал-майор ФСБ: Число предотвращённых терактов говорит об эффективности работы силовиков

ФСБ и МВД только за текущий год обезвредили ячейки запрещённых в РФ террористических организаций в 17 регионах страны, в том числе в Москве, Красноярске, Краснодаре, Ростовской и Тюменской областях. Было выявлено 972 преступления террористического характера.

По мнению генерал-майора ФСБ в запасе, бывшего разведчика и экс-руководителя Управления правительственной информации РФ Александра Михайлова, столь крупные цифры свидетельствуют об эффективности работы правоохранительной системы.

"Любой пропущенный террорист, любой маньяк, который может запустить в публичном месте самодельное взрывное устройство, представляет колоссальную опасность. За этой работой стоит большой труд людей, которые выполняют свои служебные обязанности", – рассказал он "Политэксперту". В случае, если бы силовикам не удалось предотвратить каждый из этих терактов, гипотетические последствия сложно даже представить, подчеркнул Александр Михайлов.

Напомним, в июле были предотвращены теракты в Кабардино-Балкарии, а 21 июля человек с "поясом смертника" был задержан в Когалыме.