В Сургуте девочка погибла от удара током во время "купания" вместе с телефоном

Девятилетняя сургутянка получила смертельный удар током во время купания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, во время купания в ванной девочка пользовалась смартфоном, который в это время заряжался от сети. Пострадавшая взяла вилку зарядника, чтобы вытащить его из розетки, и в этот момент получила смертельный удар током. Семья погибшей является благополучной, ни на каких учетах не состоит.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.