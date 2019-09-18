СКР может переквалифицировать дело о смерти жительницы Среднего Урала, избитой своим сыном

В обстоятельствах гибели жительницы уральского города Алапаевск, которую избил сын, будет разбираться Следственный комитет.

Напомним, за несколько месяцев до смерти женщина обращалась в полицию, но затем забрала свое заявление. В итоге там не стали возбуждать дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, после того, как сын избил ее в последний раз, дело возбудили по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас все материалы переданы следователям из органов полиции, поскольку пострадавшая скончалась.

"Разбираемся, расследуем, выясним все обстоятельства и дадим по итогам следствия правовую оценку. Также будет решаться вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления, поскольку женщина умерла", - пояснили в СКР.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Ионина, обратившего внимание на этот случай, сын-алкоголик до сих пор не задержан и продолжает "терроризировать" своих соседей.