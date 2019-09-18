На Тюменском нефтегазовом форуме отменили одну из самых ожидаемых "пленарок"

На Тюменском нефтегазовом форуме отменена дискуссионная сессия "В погоне за рентабельностью: каких налоговых стимулов требует нефтегазовая отрасль?". Планировалось, что представители министерств и нефтяных компаний обсудят вопросы налоговых преференций, однако организаторы отказались от "пленарки", передает корреспондент Накануне.RU.

Сессию организует KPMG, спикерами должны были выступить заместитель министра энергетики Павел Сорокин, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, который от лица Минфина неоднократно выступал против увеличения объема льгот для ТЭКа, а также представители "Зарубежнефти" и ЛУКОЙЛа.

Организаторы ТНФ сначала сообщали о переносе времени дискуссии, затем о полной ее отмене. Якобы, от проведения дискуссии отказались представители KPMG.

Напомним, вопрос льгот является наиболее чувствительным для отрасли. Президент России Владимир Путин ранее наложил мораторий на новые льготы. Уже после этого СМИ сообщили об обсуждении особого налогового режима для арктических проектов и мерах поддержки для переработчиков, в частности - для Антипинского НПЗ.