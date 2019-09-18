10 Октября 2020
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Происшествия В России
рыболовецкая шхуна (2011) | Фото: podvodoi.ru

Четверо, а не трое пограничников пострадали при нападении браконьеров из КНДР

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР, один из них получил огнестрельные ранения, уточнили в Следственном комитете РФ.

По факту нападения на российских военных в Японском море возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

В настоящее время рыболовные суда и граждан КНДР конвоируют к месту осмотра и производству следственных действий.

Напомним,инцидент произошел 17 сентября. В районе банки Кито-Ямато приморские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов.

Одна шхуна с экипажем 21 человек была задержана. Экипаж второго судна (более 45 человек) с оружием напал на осмотровую группу пограничного корабля.

Изначально сообщалось, что ранены трое пограничников.

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Четверо, а не трое пограничников пострадали при нападении браконьеров из КНДР

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Теги: браконьеры, кндр, пограничники



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Развитие сюжета:

Ранее 27.09.2019 10:28 Мск В Приморье задержали еще 262 рыбаков из КНДР за браконьерство
Ранее 20.09.2019 09:02 Мск Следственные действия с северокорейскими браконьерами будут вестись на судах

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.09.2019 15:39 Мск В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

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