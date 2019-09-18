Киев заявил о готовности отвести войска по всей линии разграничения в Донбассе

Пресс-центр штаба украинской "операции объединенных сил" в Донбассе сообщил, что ведется подготовка к отведению войск вдоль всей линии разграничения.

Как заявил командующий "операции" Владимира Кравченко, такую задачу поставили президент Украины, начальник Генштаба ВСУ и министр обороны. По его словам, это делается "ради улучшения жизни наших граждан" и будет зависеть от зеркальных действий со стороны ДНР и ЛНР.

Интересно, что о готовности действительно улучшить жизнь граждан в Киеве упомянули лишь спустя пять лет после развязывания военного конфликта.

Кравченко также отметил, что в гуманитарной сфере в Донбассе произошли сдвиги к лучшему, в частности в Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста, а также планируется запустить дополнительный автобус. Он выразил уверенность, что следующим шагом станет разведение сил в Золотом и Петровском.

На днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого намечено на ближайшие недели. Это значит, что даже при самом благоприятном развитии событий отвод войск от всей линии соприкосновения может начаться не раньше, чем через несколько месяцев.

Как сообщало Накануне.RU, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что решение об окончательном отводе сил в Петровском и Золотом будет принято уже на заседании 18 сентября. Зеленский также заявлял о скором прекращении огня и прекращении войны.