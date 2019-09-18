10 Октября 2020
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Арсен Венгер (2018) | Фото: SmotriSport.TV

"Нет, спасибо". Венгер опроверг слухи о контактах со "Спартаком"

Известный французский тренер Арсен Венгер опроверг информацию, согласно которой у него состоялась встреча с руководством московского футбольного клуба "Спартак".
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"Нет, спасибо", - так 69-летний специалист ответил на вопрос корреспондента издания "Спорт-Экспресс" о том, ведёт ли он переговоры с российской командой.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн вылетел в Англию, где у него состоялась встреча с экс-наставником лондонского "Арсенала".

Нынешний наставник клуба Олег Кононов якобы хотел покинуть свой пост после домашнего поражения от екатеринбургского "Урала" в 9-м туре РПЛ (1:2). Отставку не одобрил владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Спартак", напомним, в этом сезоне вылетел из Лиги Европы, не сумев пройти в групповую стадию турнира. В чемпионате России клуб в данный момент занимает шестое место, имея в активе 14 очков после 9 туров.

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"Нет, спасибо". Венгер опроверг слухи о контактах со "Спартаком"

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Теги: Арсен Венгер, Спартак, тренер



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