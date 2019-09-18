10 Октября 2020
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Политика В России
Эдвард Сноуден (2013) | Фото: golos-ameriki.ru

Адвокат подтвердил попытку ФСБ завербовать Сноудена сразу по прилету в Москву в 2013 году

ФСБ пыталась завербовать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена после того, как он прилетел в "Шереметьево" в июне 2013 года, подтвердил адвокат Анатолий Кучерена.

Эта информация есть в опубликованной книге Сноудена Permanent Record.

"Сразу после прилета его вместе с подругой из WikiLeaks в "Шереметьево" встретили, - рассказал Кучерена "Интерфаксу". - И он позже мне рассказал, что действительно спецслужбы предложили ему сотрудничество, но он отказался".

Он добавил, что Сноуден приехал в Россию "с пустой сумкой, все секреты он оставил там, в Гонконге, передал журналистам".

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил, что не стал сотрудничать с российскими спецслужбами, хотя те предлагали. "Если бы я был в игре, то уехал бы в первый же день на лимузине, жил бы во дворце и вы видели бы, как они устраивают мне парады на Красной площади", - сказал Сноуден.

Сноуден работал аналитиком в Агентстве нацбезопасности США. В 2013 году он опубликовал сведения о методах киберслежки американских спецслужб и прослушке переговоров мировых лидеров.

Спасаясь от преследования со стороны властей своей страны, он направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в России на три года. В конце января 2017 года Сноудену его продлили.

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Адвокат подтвердил попытку ФСБ завербовать Сноудена сразу по прилету в Москву в 2013 году

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Теги: эдвард сноуден, фсб, анатолий кучерена



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