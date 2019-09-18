На Ямале начался финальный этап ремонта трассы Лабытнанги – Харп

Специалисты приступили к работе по устройству дорожной "одежды" на участке трассы регионального значения Лабытнанги – Харп. По словам генерального директора "Ямалавтодора" Дмитрия Павлова, на улице Карьерная продолжается устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и монтаж опор освещения. Ремонт завершен на 90%, в течение 10 дней проезд откроют, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Капремонт части трассы Лабытнанги – Харп длиной в 134 км стартовал в начале июня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Рабочие убрали дорожную "одежду", средства организации дорожного движения, а также старую водопропускную трубу, которую заменили, чтобы в межсезонье исключить вероятность подтопления домов расположенного рядом жилого микрорайона. После укладки асфальта останется установить барьерное ограждение, нанести разметку и установить дорожные знаки.



Продолжаются работы на ближайшем к посёлку Харп участке региональной трассы длиной 8 км. На 4 км заменено дорожное покрытие. В рамках ремонта появятся отвечающие правилам безопасности обочины и средства организации дорожного движения. Всего в этом году в рамках "дорожного" нацпроекта на Ямале ремонтируют участки автодорог регионального и межмуниципального значения длиной 89,9 км. Из них 59 км построят, а остальное отремонтируют.